Предложение о распределении средств конкурса благоустройства будет в кабмине в марте

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Предложение о распределении призового фонда победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях внесут в правительство в начале марта 2020 года. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания федеральной комиссии конкурса.

"Я дал прямое поручение. Сейчас по результатам сегодняшней комиссии секретариат все окончательно подготовит, и уже на следующей неделе мы внесем в правительство постановление о распределении денег. Чтобы те регионы, которые выиграли, могли уже весной начинать проектировать и строить", - сказал он.

Хуснуллин не исключил, что в перспективе призовой фонд победителей конкурса грантов на благоустройство малых городов и исторических поселений России, на которые из федерального бюджета ежегодно выделяют 5 млрд рублей, может быть увеличен.

Он также сообщил, что дал поручение Минстрою все проекты, принимавшие участие в конкурсе, разместить на сайте министерства. "Чтобы такие города, а у нас около тысячи исторических поселений и малых городов, не придумывали заново. Потому что огромная работа сделана. Чтобы они могли посмотреть в интернете любой проект, взять для себя полезное и развивать комфортную городскую среду", - пояснил вице-премьер.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно.

В соответствии с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда", до 2024 года должно быть реализовано 480 проектов-победителей конкурса. Итоги конкурса 2020 года подведут 28 февраля в Тюмени.