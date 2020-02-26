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Предложение о распределении средств конкурса благоустройства будет в кабмине в марте

Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил, что призовой фонд победителей конкурса грантов на благоустройство малых городов и исторических поселений России может быть увеличен

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Предложение о распределении призового фонда победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях внесут в правительство в начале марта 2020 года. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания федеральной комиссии конкурса.

"Я дал прямое поручение. Сейчас по результатам сегодняшней комиссии секретариат все окончательно подготовит, и уже на следующей неделе мы внесем в правительство постановление о распределении денег. Чтобы те регионы, которые выиграли, могли уже весной начинать проектировать и строить", - сказал он.

Хуснуллин не исключил, что в перспективе призовой фонд победителей конкурса грантов на благоустройство малых городов и исторических поселений России, на которые из федерального бюджета ежегодно выделяют 5 млрд рублей, может быть увеличен.

Он также сообщил, что дал поручение Минстрою все проекты, принимавшие участие в конкурсе, разместить на сайте министерства. "Чтобы такие города, а у нас около тысячи исторических поселений и малых городов, не придумывали заново. Потому что огромная работа сделана. Чтобы они могли посмотреть в интернете любой проект, взять для себя полезное и развивать комфортную городскую среду", - пояснил вице-премьер.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно.

В соответствии с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда", до 2024 года должно быть реализовано 480 проектов-победителей конкурса. Итоги конкурса 2020 года подведут 28 февраля в Тюмени.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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