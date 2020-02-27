20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Группа компаний "ПИК" поможет Сахалину достичь заявленных показателей в нацпроекте

ГК намерена создать на юге региона предприятие по производству модульных домокомплектов с перспективой экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Домостроительный комбинат, создание которого запланировано на Сахалине в рамках соглашения между группой компаний (ГК) "ПИК" и властями региона, позволит Сахалинской области достичь заявленных показателей по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов.

ГК "ПИК" намерена создать в Корсаковском районе на юге Сахалина предприятие по производству модульных домокомплектов с перспективой экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"Мы подписали соглашение об организации производства в Корсаковском районе Сахалинской области мощностью до 300 тыс. квадратных метров [жилья] в год. Это примерно годовой объем ввода жилых многоэтажных площадей в Сахалинской области, Камчатском крае и, наверно, Забайкальском крае - совокупный объем. Это предприятие будет способствовать выполнению нацпроекта "Жилье и городская среда", в рамках которого на сахалинской земле планируется ввод до 500 тыс. квадратных метров [жилья] в год. Реализация проекта домостроительного комбината группы компании "ПИК" позволит эти потребности удовлетворить", - сообщил собеседник агентства и добавил, что для "ПИК" также представляют интерес Приморский, Хабаровский края, Бурятия и Якутия. Для подписания соглашения была выбрана Сахалинская область, так как в ней есть все необходимы условия для максимально быстрого старта и развития бизнеса.

По словам Петухова, с помощью нового предприятия будут создаваться не только жилые дома, которые смогут закрыть потребность населения в получении льготной "дальневосточной ипотеки" и в переезде из ветхих и аварийных зданий, но и медицинские, социальные и культурные объекты. "То есть это будет не только жилье, но и фельдшерско-акушерские пункты, больницы, даже школы и другие объекты соцкульбыта и медицины. Да и нельзя говорить о том, что жилье должно быть строго подразделено под аварийное, ветхое, ипотечное. Это будет жилье, которое позволит удовлетворить любые потребности Сахалинской области в качественном жилье", - отметил глава агентства.

Предприятие будет выпускать домокомплекты полной заводской готовности по модульной технологии, они будут использоваться для строительства объектов на Сахалине, Камчатке, в Приморском и Хабаровском крае, опорных точек Северного морского пути (СМП). В частности, в 2020 году планируется реализовать два пилотных проекта по строительству многоквартирных жилых домов по модульной технологии в Южно-Сахалинске и Охе.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 7,02 млн квадратных метров.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды","Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Власти Сахалинской области для решения проблемы аварийных домов планируют с 2021 года ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. квадратных метров нового жилья.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБурятияЯкутияХабаровский крайСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Предложение о распределении средств конкурса благоустройства будет в кабмине в марте
Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил, что призовой фонд победителей конкурса грантов на благоустройство малых городов и исторических поселений России может быть увеличен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС