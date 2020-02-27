Группа компаний "ПИК" поможет Сахалину достичь заявленных показателей в нацпроекте

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Домостроительный комбинат, создание которого запланировано на Сахалине в рамках соглашения между группой компаний (ГК) "ПИК" и властями региона, позволит Сахалинской области достичь заявленных показателей по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов.

ГК "ПИК" намерена создать в Корсаковском районе на юге Сахалина предприятие по производству модульных домокомплектов с перспективой экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"Мы подписали соглашение об организации производства в Корсаковском районе Сахалинской области мощностью до 300 тыс. квадратных метров [жилья] в год. Это примерно годовой объем ввода жилых многоэтажных площадей в Сахалинской области, Камчатском крае и, наверно, Забайкальском крае - совокупный объем. Это предприятие будет способствовать выполнению нацпроекта "Жилье и городская среда", в рамках которого на сахалинской земле планируется ввод до 500 тыс. квадратных метров [жилья] в год. Реализация проекта домостроительного комбината группы компании "ПИК" позволит эти потребности удовлетворить", - сообщил собеседник агентства и добавил, что для "ПИК" также представляют интерес Приморский, Хабаровский края, Бурятия и Якутия. Для подписания соглашения была выбрана Сахалинская область, так как в ней есть все необходимы условия для максимально быстрого старта и развития бизнеса.

По словам Петухова, с помощью нового предприятия будут создаваться не только жилые дома, которые смогут закрыть потребность населения в получении льготной "дальневосточной ипотеки" и в переезде из ветхих и аварийных зданий, но и медицинские, социальные и культурные объекты. "То есть это будет не только жилье, но и фельдшерско-акушерские пункты, больницы, даже школы и другие объекты соцкульбыта и медицины. Да и нельзя говорить о том, что жилье должно быть строго подразделено под аварийное, ветхое, ипотечное. Это будет жилье, которое позволит удовлетворить любые потребности Сахалинской области в качественном жилье", - отметил глава агентства.

Предприятие будет выпускать домокомплекты полной заводской готовности по модульной технологии, они будут использоваться для строительства объектов на Сахалине, Камчатке, в Приморском и Хабаровском крае, опорных точек Северного морского пути (СМП). В частности, в 2020 году планируется реализовать два пилотных проекта по строительству многоквартирных жилых домов по модульной технологии в Южно-Сахалинске и Охе.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 7,02 млн квадратных метров.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды","Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Власти Сахалинской области для решения проблемы аварийных домов планируют с 2021 года ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. квадратных метров нового жилья.