Депутат Госдумы предложил включить в "дальневосточную ипотеку" вторичное жилье

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от Приморья Виктор Пинский предложил изменить правила выдачи дальневосточной ипотеки и предусмотреть вовлечение в программу вторичного жилья в городах, где пока не ведется жилищное строительство. Сейчас возможность купить квартиру по льготной ставке есть только у жителей населенных пунктов, в которых строят новое жилье, сообщается в четверг на сайте Федерации профсоюзов Приморского края.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев ранее поручил главам регионов ДФО координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Число ипотечных кредитов, выданных в регионах Дальнего Востока по программе "Дальневосточная ипотека", почти достигло 3 тыс., а их сумма превысила 10 млрд рублей.

"У жителей дальневосточных городов, где не строится новое жилье, должна быть возможность покупать квартиры на вторичном рынке с помощью дальневосточной ипотеки", - приводят в пресс-службе ФППК слова Виктора Пинского.

В качестве примера населенного пункта, где жители не могут воспользоваться программой, депутат привел город Большой Камень на юге Приморья с населением почти 38 тысяч человек. Пинский отметил, что строительство нового коммерческого жилья в этом городе практически не ведется, из нового жилья здесь строят только служебное. Поэтому многие молодые семьи города не смогут стать участниками программы. Депутат отметил, что возможность купить жилье является фактором, который может снизить отток населения с Дальнего Востока.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Мера нужна, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.