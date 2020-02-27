Жвачкин: Томская область досрочно выполнит программу переселения из аварийного жилья

ТОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Томской области совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ приняли решение досрочно, до конца 2023 года, предоставить новое жилье всем жителям многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года. Таким образом, программа по переселению в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в области будет выполнена почти на два года раньше, сообщил в четверг губернатор Сергей Жвачкин.

"Задача, которую поставил перед нами глава государства в национальном проекте "Жилье и городская среда", - до 1 сентября 2025 года мы должны переселить из непригодных для жизни квартир почти 10 тыс. человек. Государственные инвестиции в расселение составят 6 млрд рублей. Однако, вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ мы приняли решение выполнить эту программу досрочно, почти на два года раньше - до 31 декабря 2023 года", - сказал Жвачкин на совещании с руководством Фонда.

Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин заверил, что все финансовые обязательства со стороны Фонда будут выполнены в полном объеме, и обратил внимание региональных властей, что при переселении необходимо отдавать приоритет предоставлению жилья в новых домах и активно развивать жилищное строительство.

"У нас будет требование, и оно уже есть: надо больше внимания [уделять] новому строительству, нужно вводить новое жилье, предоставлять [в нем] новые квартиры. И это жилье должно соответствовать требованиям энергоэффективности", - подчеркнул Цицин.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в нацпроект "Жилье и городская среда". К концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.