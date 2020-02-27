Щербинский лифтозавод увеличит производство в 2021 году после модернизации

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Модернизация "Щербинского лифтостроительного завода" позволит увеличить производства профильной продукции почти на 40%. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"Модернизация производственных мощностей "Щербинского лифтостроительного завода" (ЩЛЗ) уже через год позволит обеспечить стабильное производство предприятия в объеме порядка 14 тыс. лифтов в год", - отмечается в сообщении.

"Щербинский лифтостроительный завод" вошел в периметр госкомпании ДОМ.РФ в результате банкротства девелопера "СУ-155", управлявшего активом, ДОМ.РФ принадлежит доля в размере 51,1%. Сначала завод перешел под контроль банка "Российский капитал", а затем банк вошел в структуру госкомпании и был переименован в банк "ДОМ.РФ". В конце 2019 года банк завершил процедуру финансового оздоровления.

Консолидация производственных мощностей российских лифтостроительных предприятий была одним из поручений правительства по итогам совещания по развитию промышленности для нацпроекта "Жилье и городская среда", которое прошло в феврале 2019 года на площадке завода. В ходе совещания было отмечено, что в настоящее время в стране требуется ежегодно около 30 тыс. лифтов на оснащение новостроек и порядка 10 тыс. - на обновление лифтового парка. При этом около 30% лифтов поставляют иностранные производители. Также в рамках поручений были утверждены дорожная карта по развитию производства лифтового оборудования и стратегия развития лифтовой отрасли в России.

ДОМ.РФ осуществляет меры по стимулированию деятельности ЩЗЛ с 2019 года, отмечается в сообщении. До этого момента объем лифтового производства предприятия составлял около 10 тыс. единиц. На заводе сформирован новый управленческий состав, назначен новый генеральный директор, а также утвержден бизнес-план и план модернизации производственной базы, который позволит обновить модельный ряд.

"Мероприятия в части модернизации производства лифтов полностью соответствуют федеральному проекту "Жилье" и направлены на повышение качества жилищного строительства", - приводятся в сообщении слова генерального директора госкомпании Виталия Мутко. Он подчеркнул, что компания находится в тесном контакте с профильными министерствами и ведомствами. Накануне Общественный совет при Минстрое России предложил создать рабочую группу по оздоровлению Щербинского лифтостроительного завода.