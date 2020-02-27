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Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО в 2019 году выросла до 20,3 млрд рублей

Консолидированные активы компании превысили 1 трлн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Государственная компания "ДОМ.РФ" увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 5,5% по итогам 2019 года - до 20,3 млрд рублей, говорится в материалах ДОМ.РФ, опубликованных в четверг.

Портфель ипотечных активов составил 718,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 46,4%. Портфель проектного финансирования жилищного строительства и арендного жилья составил 277,1 млрд рублей, увеличившись в 24 раза. Достаточность собственных средств по состоянию на конец 2019 года составила 16,0% по сравнению с 16,5% годом ранее.

"Консолидированные активы ДОМ.РФ превысили 1 трлн рублей, а чистая прибыль по итогам 2019 года составила свыше 20 млрд рублей. Достигнутые результаты и высокий уровень финансовой устойчивости группы являются основой для создания на базе ДОМ.РФ платформы для реализации национальных проектов <…> Уверен, что мы сможем стать полноценным партнером Правительства России и регионов в вопросах поддержки жилищного строительства, ипотечного кредитования, развития городской экономики в целом", - привела пресс-служба компании слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

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Россия
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