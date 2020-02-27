Минстрой: сметные цены для государственных строек в трети регионов выросли почти на 15%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Цены для составления смет государственных строек в трети регионов России после актуализации в среднем увеличились почти на 15%, приблизившись к реальной себестоимости. Перерасчет сметных цен еще в трети регионов завершится до конца марта, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков на выездном заседании правления Российского союза строителей в Костроме.

"Основной ценообразующий фактор - индексы пересчета сметной стоимости строительства - мы начали впервые за последние пять лет выпускать расчетным путем, то есть действительно начали пересчитывать, исходя из реального государственного мониторинга цен в каждой отдельной территории. Эти индексы были актуализированы для трети регионов. Еще примерно треть сказала, что им это не требуется, у них и так ситуация нормальная. И треть реализуется в первом квартале этого года. В целом по пересчитанным регионам цена поднялась в среднем на 14,8%", - сказал Волков.

Он добавил, что эта цифра разнится по регионам, так как была сильно несбалансированной. Волков отметил, что особое внимание было уделено расчету экономически обоснованной заработной платы строителей, благодаря чему зарплаты, которые учитываются в системе ценообразования, выросли в среднем на 17%.

"Мы полагаем, что первый шаг в актуализации системы ценообразования позволяет ликвидировать самые острые вопросы, но не отвечает на все", - подчеркнул замминистра.

Глава Минстроя Владимир Якушев ранее отмечал, что расходование средств на возведение различных объектов за счет бюджета осложняется системной проблемой ценообразования в строительстве в части составления смет. По его словам, за последние пять лет себестоимость строительства выросла на 28-30%, при этом сметные цены на строительные работы для госзаказа увеличились всего на 16% - по 4% в год. Это привело к ситуации, когда в ходе аукционных процедур в регионах подрядчики или не заявляются на торги, либо же в них участвуют компании, которые заранее понимают невыполнимость обязательств, добавил министр.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на первом рабочем совещании в Минстрое России в январе 2020 года среди первоочередных задач, стоящих перед министерством, назвал проработку нормативной базы и освобождение стройки от излишних ограничений, а также кардинальное изменение подхода к ценообразованию.