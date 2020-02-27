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Минстрой предлагает облегчить внесение изменений в генпланы городов

В ведомстве отметили, что такая процедура точно не должна занимать более года, как происходит сейчас

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Процедура внесения изменений в генеральные планы городов должна быть упрощена, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков на выездном заседании правления Российского союза строителей в Костроме.

"Наши предложения носят пока нерадикальный характер. Мы говорим о том, что всего лишь надо отделить принятие генплана от внесения изменений в генплан. В случаях, которых может быть немного (существенное изменение демографии, экономики), нужно принимать новый генплан города. Изменений же в генплан может быть большое количество. Конечно, процедура внесения таких изменений должна быть легкая", - сказал Волков.

Он подчеркнул, что она точно не должна занимать более года, как происходит сейчас.

По словам замминистра, возможно, стоит посмотреть на вопрос шире, в том числе обратить внимание на мастер-планы городов, которые, по сути, представляют собой генпланы с более простым содержанием. "Есть и другие альтернативные вещи, это нам надо внимательно обсуждать", - добавил он.

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