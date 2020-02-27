В "Единой России" предложили ужесточить контроль за расходованием средств на капремонт

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия") предложил обсудить с Минстроем вопрос ужесточения контроля за расходованием средств на капремонт и наделения такими полномочиями федеральных органов власти.

"Либо регионы сегодня сами обратят внимание на свои недоработки и, пока не поздно, включатся в эту работу более активно, либо мы будем предлагать двигаться в сторону наделения полномочиями федеральных органов власти по более жесткому контролю и регулированию этой деятельности. Минстрой, например. Тогда мы получим более четкие правила, единые для всех", - приводятся на сайте "Единой России" слова Пахомова.

По данным партии, 10 регионов выполнили менее половины запланированных работ. Как отметил Пахомов, на счетах региональных фондов капремонта скопились 237 млрд рублей.

"Эти деньги могли бы работать. Это, конечно, не значит, что все средства лежат мертвым грузом, но десятки миллиардов абсолютно точно не используются, а эти деньги могли бы приносить реальную пользу жителям, тем более, это в большинстве своем деньги самих жителей", - подчеркнул он.

Регионы сами разрабатывают и утверждают программы на текущий год, регулирование этой работы не предусмотрено федеральным законодательством, пояснил парламентарий.

"Если мы увидим, что регионы системно недорабатывают, значит на базе Министерства строительства будем принимать совместные решения о выработке жестких мер. Знаю, Минстрой уже сегодня держит проблемные регионы на особом индивидуальном контроле, но если мы поймем, что таких регионов становится слишком много, то будем выходить с предложением об установлении федеральных полномочий по разработке норм и правил работы, а также жесткому контролю", - заключил Пахомов.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин ранее выразил надежду, что фонд в 2020 году приступит к контролю качества выполняемых работ по капремонту. По его словам, фонд в настоящее время занимается лишь мониторингом исполнения капремонта.