Модернизация объектов ЖКХ Переславля-Залесского вдвое снизит тепловые потери на сетях

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Переславль-Залесский Ярославской области стал вторым городом, где будет реализован пилотный проект модернизации изношенных коммунальных объектов, благодаря чему за три года планируется вдвое уменьшить тепловые потери на сетях. Общий объем расходов на модернизацию составит 916 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ России.

"Комплекс мероприятий по модернизации коммунальных объектов позволит в течение трех лет снизить расход теплоносителя почти в два раза за счет повышения температурного графика, сэкономить на топливно-энергетических ресурсах, а также сократить трудозатраты за счет перевода системы теплоснабжения на автоматизированный режим работы. Благодаря модернизации систем водоснабжения и водоотведения улучшится и качество питьевой воды, поступающей в квартиры горожан. Общий объем расходов на реализацию проекта составит 916 млн рублей", - говорится в сообщении.

За три года планируется обновить и автоматизировать 14 центральных и два индивидуальных тепловых пункта, уменьшить габариты теплообменников, заменить магистральные трубопроводы. Кроме того, будут реконструированы канализационно-насосная станция и водопроводные сети протяженностью почти 10 км.

Переславль-Залесский с населением около 38 тыс. человек в 2019 году посетили более полумиллиона туристов, что оказывает дополнительную нагрузку на коммунальный комплекс. При этом износ инфраструктуры составляет свыше 80%, а на коммунальных магистралях ежегодно происходит множество аварий, подчеркнули в Минстрое.

Первым пилотным городом, представившим Минстрою России проект модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60%, стал Орск Оренбургской области. На все работы потребуется почти 400 млн рублей, из них 349 млн рублей - средства федерального бюджета, остальное - инвестиционные вложения.

Всего в пилотном проекте модернизации объектов ЖКХ со степенью износа свыше 60% примут участие пять регионов. Для того, чтобы получить поддержку, региональные команды прорабатывают документацию, согласовывают ее с Минстроем России и защищают свои проекты.