Регионы удвоят объем средств на конкурс по благоустройству малых городов

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях получат 11,1 млрд рублей, включая 5 млрд из федерального бюджета, а также муниципальные, региональные и внебюджетные средства. Об этом сообщила замдиректора департамента стратегических проектов Министерства строительства и ЖКХ Юлия Талалайкина на форуме "Развитие малых и исторических городов" в Тюмени.

"Итого на реализацию проектов, которые стали победителями в 2020 году, будет направлено 11,1 млрд рублей", - сказала Талалайкина. По ее словам, 23% из этой суммы составляют средства, выделенные муниципальными властями, 23% - региональными и 21% внебюджетные средства.

Таталайкина добавила, что в номинации исторические поселения определили 10 победителей (федеральный грант составит по 44,5 млн рублей на проект), по малым городам с численностью населения до 20 тысяч человек - 25 победителей (по 45 млн рублей), от 20 до 50 тысяч человек - 31 победителей (по 70 млн рублей), от 50 до 100 тысяч человек - 14 победителей (по 90 млн рублей).

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно.

Конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений является частью национального проекта "Жилье и городская среда". В этом году муниципальные образования из 71 региона РФ прислали 300 проектов благоустройства, 286 из которых были допущены к участию в конкурсе.