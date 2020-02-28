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Мишустин назвал очевидной необходимостью снижение ставок по ипотеке в России

Премьер также отметил, что необходимо увеличивать объемы кредитования
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Нынешний уровень ставок по ипотеке является очень высоким для граждан, правительство старается сделать все возможное для его снижения. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

"Мы разделяем необходимость снижать ставку [по ипотеке], это очевидно, и увеличивать объемы кредитования", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам по стране составляет 9%, однако в этом показателе учитываются и льготные варианты - дальневосточная, семейная ипотека и так далее. "Все равно в среднем - это очень высокая цена для людей, и мы стараемся максимально сейчас сделать те действия, которые возможно [сделать в этой сфере]", - подчеркнул Мишустин.

"Вы говорили о ставке - это вопрос макроэкономической политики и Центрального Банка и мы в диалоге находимся с Банком России по этому поводу. Еще мне кажется очень важным говорить об оптимизации работы банков, их операционных затрат и внутренних резервов", - сказал глава кабмина. "Нужно уточнять правила кредитования застройщиков и внимательно смотреть, что там еще зарабатывают наши уважаемые финансовые структуры", - отметил премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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