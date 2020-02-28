Федеральный законопроект о запрете продажи микродолей в квартирах обсудят в Мосгордуме

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы готовы принять участие в разработке федерального законопроекта о запрете продажи микродолей в квартирах. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Госдуме разрабатывается законопроект, предполагающий запрет на продажу микродолей в квартирах и устанавливающий минимальный размер доли на уровне региональной учетной нормы проживания. Москвой накоплен серьезный опыт по выявлению мошеннических схем в области сделок с жильем. Уверен, что столичные законодатели подключатся к законотворческой работе на федеральном уровне - для этого у нас есть все необходимые механизмы", - сказал Шапошников.

По его словам, проблема незаконного захвата недвижимости граждан со стороны "черных риелторов" особенно остро стоит в крупных мегаполисах: в погоне за дорогостоящими квадратными метрами мошенники используют различные схемы, позволяющие приобрести долю в квартире и выжить других жильцов, создав им невыносимые условия проживания. В 2016 году эту проблему частично решили на федеральном уровне - изменения в закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" сделали невозможным отчуждение долей в праве общей собственности на недвижимое имущество без нотариального удостоверения. Среди преимуществ такого удостоверения - обязательная проверка нотариусом дееспособности и волеизъявления клиентов. Кроме того, при нарушении прав одной из сторон в нотариальной сделке, убытки в полной мере возмещает нотариус.

"Кстати, до введения нотариального удостоверения сделок число ежегодных преступлений с жильем составляло 20 тыс., а после снизилось почти в три раза - до 7 тыс. Тем не менее, поскольку сделки с долями - это далеко не единственная форма продажи жилья, граждане, не пожелавшие воспользоваться услугами нотариусов, часто становятся жертвами махинаций, теряя, как часто бывает, единственное жилье. Уже не первый год активно обсуждается необходимость введения обязательного нотариального заверения всех гражданских сделок с жилой недвижимостью. Однако это связано с дополнительной финансовой нагрузкой на граждан, которые, в таком случае, будут вынуждены платить существенный нотариальный тариф", - заключил председатель Мосгордумы.