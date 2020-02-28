Ввод коммерческой недвижимости в Подмосковье вырос более чем на 70%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более чем на 70% вырос ввод коммерческой недвижимости в Московской области с 2017 года, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"С 2017 года для всех строительных организаций у нас работает Центр содействия строительству. Многие, кто строит в Московской области, уже понимают, как с ним взаимодействовать, и средний срок стройки у нас существенно сократился. Ввод коммерческой недвижимости с 2017 года по 2019 год вырос в Московской области с 2,3 млн кв. м до 4 млн кв. м в год", - сказал Хромов в ходе бизнес-форума "Московский аэротрополис - территория развития вашего бизнеса".

Также зампред отметил, что в феврале текущего года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе был создан Центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150.