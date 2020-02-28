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В Новосибирске летом 2020 года сдадут долгострой с 17-летней историей

Всего в этом году планируется сдать шесть проблемных домов

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. В Новосибирске в 2020 году планируется сдать шесть проблемных долгостроеву. Среди них один из самых сложных объектов города - дом на улице Тульская, строительство которого началось еще в 2004 году и как сообщалось ранее, квартиры в нем рассчитывают получить около 500 дольщиков. Дом сдадут летом, сообщила журналистам пресс-служба мэрии Новосибирска.

"В этом году планируется завершить строительство шести долгостроев, включая дом на ул. Тульской [82]. Принципиальные вопросы по нему решены. В рамках действующего законодательства был реализован масштабный инвестиционный проект. Таким образом, привлечено 50 млн рублей на завершение строительства дома. Сдать объект планируется уже этим летом", - приводит пресс-служба слова мэра города Анатолия Локотя.

Локоть уточнил, что в настоящее время в секциях провели тепло, начались отделочные работы, осталось установить три лифта. С наступлением тепла планируется начать благоустройство прилегающей территории.

Отмечается, что всего в Новосибирске насчитывается 53 долгостроя.

История долгостроя

Строительство дома по адресу ул. Тульская в Новосибирске началось в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник". Были проданы еще десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими только предварительные, так и не оформив их должным образом. В июне 2017 года был заключен договор с новым генподрядчиком - СМУ-9, строительство дома тогда планировали завершить к началу 2019 года, предполагалось, что квартиры в нем получат около 500 обманутых дольщиков. В июле 2019 года дольщики нескольких новосибирских долгостроев выходили на пикет, среди них также были покупатели квартир в доме по улице Тульская. 

Теги
РоссияНовосибирская область
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