Более 5 млн кв. м общественных пространств благоустроят в малых городах до конца 2021 года

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. По итогам III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях до конца 2021 года будет благоустроено более 5 млн кв. м общественных пространств, сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев во время награждения победителей конкурса в Тюмени.

"По итогам реализации проектов третьего конкурса до конца 2021 года будет благоустроено более 5 млн кв. м общественных пространств. <...> Это огромная территория, которая в два раза больше, чем площадь нашей столицы", - сказал Якушев. Он отметил, что от эксплуатации новых общественных пространств экономика регионов получит около 900 млн рублей.

По его словам, разрыв между победителями и проигравшими в этом году иногда достигает нескольких десятых балла. "Если в первые годы проведения конкурса победители значительно опережали основную массу проектов, то сейчас очень вырос средний уровень проработки конкурсных материалов", - сказал Якушев.

Министр также отметил, что меняется подход команд к разработке проектной документации заявок на конкурс благоустройства. "Конкурс получил всенародное признание. Он востребован у жителей малых городов и исторических поселений. Мы видим это и при личных встречах с людьми, и по комментариям в социальных сетях", - добавил Якушев.

В качестве нововведения в этом году количество победителей в каждой номинации определяли пропорционально числу поданных заявок. В номинации исторических поселений определили 10 победителей (федеральный грант составит по 44,5 млн рублей на проект), по малым городам с численностью населения до 20 тыс. человек - 25 победителей (по 45 млн рублей), от 20 до 50 тыс. человек - 31 победитель (по 70 млн рублей), от 50 до 100 тыс. человек - 14 победителей (по 90 млн рублей).

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно.

Конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений является частью национального проекта "Жилье и городская среда". В этом году муниципальные образования из 71 региона РФ прислали 300 проектов благоустройства, 286 из которых были допущены к участию в конкурсе.

Заявки на IV конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений принимаются до 1 июня 2020 года, итоги подведут до 1 сентября. Также средства на реализацию проектов, по словам Якушева, доведут до регионов до конца 2020 года.