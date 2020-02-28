Средняя ставка по ипотеке в России в январе опустилась ниже 9%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 г. снизилась на 0,16 процентного пункта - до 8,84% годовых и обновила исторический минимум, следует из статистики Банка России.

Что нужно заранее знать об ипотеке

Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

В ЦБ уточнили, что в январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%.

В документе указано, что в январе 2020 выдано 80,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 192,8 млрд рублей (на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Совокупный ипотечный портфель банков РФ в январе 2020 года достиг 7,5 трлн рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 18,2%.

Объем просроченной задолженности с начала года составил 73,8 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации в пятницу заявил, что сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам по стране составляет 9%, однако в этом показателе учитываются и льготные варианты - дальневосточная, семейная ипотека и так далее. По его словам, в целом это очень высокая ставка.

Ранее глава кабмина отмечал, что текущие ставки по ипотеке не позволяют улучшить жилищные условия россиян. Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с ЦБ проанализировать ситуацию и проработать вопрос снижения ипотечных ставок.

В свою очередь Хуснуллин заявлял, что в России есть резервы для снижения ипотечных ставок, а одной из мер может стать создание единой ставки страхования жилья.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин поручил продолжить работу по снижению ставок ипотечных кредитов.