В Минстрое сообщили, что более половины жилья в РФ строят с использованием BIM-технологий

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более половины жилья в Российской Федерации строится с применением информационной модели (BIM, Building Information Modeling). Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

BIM - информационное моделирование здания, в его основе проектирование стройобъекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика.

"Думаю, больше половины жилья строится в России с применением BIM", - сказал Волков, отметив, что реализацией таких проектов занимаются десять крупнейших девелоперов, однако названия этих компаний не уточнил.

По его словам, пока речи о том, что BIM нужно внедрять "завтра", не идет. "Это технология, она должна внедряться с той скоростью, с которой ее воспринимает рынок", - пояснил замминистра.

Однако он добавил, что BIM необходим для проектов, которые ведутся по государственному заказу. "В проекте приказала на 2023-24 годы есть обязательное использование BIM-технологий для широкой категории объектов, которые делаются по госзаказу. Возможно, мы получим указание ускорить этот процесс", - сказал он.

Внедрение BIM-моделирования в России входит в список целевых показателей реализации национального проекта "Жилье и городская среда".