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Два петербургских детсада в формате BIM в начале весны впервые в РФ пройдут госэкспертизу

Один из них будет построен в жилом комплексе на проспекте Маршала Блюхера, второй - на Петровской косе в ЖК "Петровская доминанта"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первые два детских сада, построенные по информационной модели (BIM, Building Information Modeling), пройдут государственную экспертизу в начале весны 2020 года. Об этом в пятницу журналистам сообщил президент группы "Эталон" Геннадий Щербина.

BIM - информационное моделирование здания, в его основе проектирование стройобъекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика.

"Проекты двух детских садов, которые будут строиться в Петербурге по BIM, находятся на государственной экспертизе. Думаю, в ближайшие 10 дней мы выйдем из экспертизы, получим разрешение на строительство и начнем строить", - сказал он.

Щербина уточнил, что это первые в стране детсады, которые строятся по технологиям BIM. Один из них будет построен в жилом комплексе на проспекте Маршала Блюхера, второй - на Петровской косе в ЖК "Петровская доминанта", каждый рассчитан на 220 детей, планируемый ввод в эксплуатацию - 2022 год.

Щербина добавил, что группа "Эталон" начала осваивать технологии BIM в 2012 году. "Мы все свои проекты перевели на BIM", - рассказал он на выездном мероприятии Минстроя России по обмену опытом внедрения цифровых технологий в строительной сфере, прошедшем в пятницу в жилом комплексе "Серебряный фонтан" на северо-востоке Москвы.

"Государству надо вас догонять", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

Девелопер и новый формат

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. В 2019 году увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м.

Внедрение BIM-моделирования в России входит в список целевых показателей реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

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