ДОМ.РФ намерен вовлечь в оборот более 3,5 тыс. га неиспользуемых земель до конца года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ планирует в 2020 году вовлечь в оборот не менее 3,5 тыс. га неиспользуемых федеральных земель. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-служба компании, комментируя заявление премьер-министра Михаила Мишустина о возможности снижения стоимости жилищного строительства за счет вовлечения в оборот федеральных земель.

"В период действия федерального закона от 2008 года "О содействии развитию жилищного строительства" вовлечено в оборот 40,7 тыс. га из состава федеральных земель, при этом начиная с 1 января 2016 года - 13,3 тыс. га. Несмотря на достигнутые высокие показатели, на этот год ДОМ.РФ ставит перед собой задачу вовлечь не менее 3,5 тыс. га", - сообщила пресс-служба.

В 2016 году был ликвидирован Фонд содействия развитию жилищного строительства, и его функции перешли единому институту развития в жилищной сфере.

В ДОМ.РФ отметили, что, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", компания должна вовлекать в оборот 3,4 тыс. га земельных участков в год, в том числе для передачи их под жилую застройку и объекты инфраструктуры. Всего до 2024 года планируется вовлечь 25,3 тыс. га неиспользуемых и неэффективно используемых земель, добавили в пресс-службе.

Мишустин в пятницу на встрече с руководством Совета Федерации, согласно стенограмме, опубликованной на сайте правительства, коснулся темы стимулирования жилищного строительства. Он подчеркнул, что подготовка земли, инфраструктуры - это важнейший элемент стоимости, которую потом людям приходится платить, в том числе с элементами ипотеки. По словам премьера, если получится удешевить эту стоимость и выводить эффективно федеральные земли в оборот, это будет очень важным подспорьем. Как отметил Мишустин, в правительстве такая работа ведется.