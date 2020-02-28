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Росреестр предупредил о временном отключении сервисов в связи с профилактикой

Если сервисы на сайте будут недоступны, можно будет подать заявление или сделать запрос в МФЦ или в филиале ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росреестр предупредил о возможных краткосрочных отключениях сервисов с 28 февраля по 1 марта 2020 года в связи с проведением запланированных профилактических работ. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте службы.

"На официальном сайте Росреестра запланированы профилактические мероприятия с 18:00 28.02.2020 г. по 23:00 01.03.2020 г. На время проведения технических работ возможны краткосрочные отключения сервисов", - говорится в сообщении.

Если сервисы на сайте будут недоступны, можно будет подать заявление или сделать запрос в многофункциональном центре оказания государственных услуг (МФЦ) или в филиале ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра".

Работы по созданию федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) Росреестр осуществляет с 2014 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости".

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Россия
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