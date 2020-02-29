Власти Москвы не исключили планов строительства жилых высоток в районе Камушки

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Высотные здания могут построить в столичном районе Камушки около делового центра "Москва-Сити" в рамках программы реновации взамен ветхих пятиэтажек, которые будут демонтированы. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Безусловно, это не будут малоэтажные дома, для того, чтобы сделать зону "Большого Сити" эффективным центром деловой активности в городе. Большинству людей нравится объект, который построен (дом, построенный в рамках программы реновации по адресу: Мукомольный проезд, 2). Многие, из тех, кто будет жить на верхних этажах, говорят, что им даже так больше нравится. Тот вид, который открывается из окна им гораздо более приятен, чем тот, который был раннее долгие годы", - сказал он.

По словам Бочкарева, дальнейший проект застройки района пока прорабатывается. "Чуть позднее мы объявим, будет ли это чисто городская застройка или комбинация с привлечением частных инвесторов", - уточнил он.

Осенью прошлого года в районе Камушки жильцы начали получать ключи от новых квартир в рамках программы реновации, этот район стал первым в центре Москвы, где началось переселение. Для горожан был подготовлен к переселению дом по адресу: Мукомольный проезд, 2. Дом находится на территории "Большого сити", в 600 м располагается станция метро "Шелепиха" и одноименная остановка МЦК, железнодорожная платформа "Тестовская", от которой можно за семь минут доехать до площади Тверская Застава. Ветхая пятиэтажка, где ранее проживали москвичи, будет демонтирована.