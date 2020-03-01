"Известия" разъяснили, кто может рассчитывать на снижение платежа за ЖКХ из-за теплой зимы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минстрой России назвал условие, при котором может быть пересмотрен размер платы граждан за отопление из-за аномально теплой зимы. На уменьшение могут рассчитывать в тех регионах, где платежи начисляются не по общедомовым счетчикам, а равномерно в течение года, говорится в материале газеты " Известия ".

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", - сообщили изданию в министерстве.

Издание приводит мнение эксперта в области ЖКХ Ольги Перминовой, согласно которому экономия только по одному дому за год может составить от 500 тыс. рублей до 1 млн. Собеседник издания отметила, что управляющие компании обязаны сделать перерасчет из-за теплой зимы.