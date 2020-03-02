Глава Кубани заявил, что льготная ипотека в селах поможет распределить миграционные потоки

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки по ставке до 3% годовых Министерства сельского хозяйства РФ для сельских территорий позволит Краснодарскому краю равномерно распределить миграционные потоки и комплексно развивать сельские территории, сказал журналистам в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край является третьим регионом в России по численности населения, оно составляет около 6,5 млн человек. В последние годы на Кубань активно переезжают люди из других регионов, только по итогам 2018 года прирост населения составил 62 тыс. человек.

"Программа льготной ипотеки позволит комплексно развить сельские территории Краснодарского края. Уверен, застройщики по-другому посмотрят на перспективы комплексного освоения сельских территорий. У них по сути 2,5 миллиона новых потенциальных покупателей. Кредит в 3 миллиона рублей по ставке до 3% годовых - это реальная возможность для людей улучить свои жилищные условия, построить дом или приобрести квартиру. Сейчас переезжают в большие города, нам же важно, чтобы количество жителей росло и в сельской местности, наша цель - дать возможность станичникам пользоваться теми же услугами, что и жители городов", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы ргиона.

В 2019 году госпрограмму комплексного развития сельских территорий было предложено дополнить новыми положениями в части жилищной поддержки, а именно предоставлением жителям села ипотеки под 3%. Объем финансирования льготной ипотеки регионам из федерального бюджета в 2020 году составляет 1 млрд рублей.