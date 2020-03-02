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На Сахалине для одиноких инвалидов и ветеранов войны к 9 мая откроют многоквартирный дом

Всего в доме будет 50 однокомнатных квартир

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Многоквартирный дом для одиноких инвалидов и ветеранов Великой Отечественной Войны (ВОВ) откроют в районе Луговое Южно-Сахалинска до 9 мая. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Сахалинской областной думы.

"Всего в доме расположено 50 полноценных однокомнатных квартир, в каждом жилом помещении разместятся по два человека. Воспользоваться услугами в формате так называемого сопровождаемого проживания смогут одинокие и сохранившие полную или частичную способность люди", - говорится в сообщении.

В доме постоянно будут находиться социальные работники, предусмотрены медицинский кабинет и актовый зал. В ближайшее время парламентарии запланировали ознакомительную поездку в дом ветеранов и инвалидов.

"Одним словом, вся необходимая пожилому человеку инфраструктура будет находиться в пределах самого здания. За проживание с людей будет взиматься только коммунальная плата, размеры которой еще уточняются", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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