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Путин поручил выделить дополнительно 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах

Поручение должно быть выполнено до 1 июня

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета 10 млрд рублей в 2020 году на программы развития жилищного строительства в регионах в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации... обеспечить выделение в 2020 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 10 млрд рублей на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье", включенного в национальный проект "Жилье и городская среда", - говорится в документе.

Срок выполнения поручения - 1 июня 2020 года.

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" (часть нацпроекта "Жилье и городская среда"), на эту задачу запланировано 183,7 млрд рублей на пять лет.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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