Госдума может рассмотреть законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКУ в апреле

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Госдума может в начале апреля рассмотреть законопроект об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), он отправлен в рассылку. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

"Сегодня Совет Думы направил в рассылку законопроект, касающийся введения запрета на взимание комиссии с граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Планируется, что в начале апреля мы рассмотрим его в первом чтении", - сказал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на справедливость введения запрета на взимание комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, "для многих, особенно пожилых людей, пенсионеров, сумма взимаемой комиссии представляет значительный расход, независимо от того, как он осуществляется - через почтовое или банковское отделение, или онлайн". Он заметил, что с просьбой отменить комиссию неоднократно обращались избиратели, инициатива также была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.