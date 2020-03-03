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В Калининграде на площади у "Дома Советов" возведут жилые и офисные здания

По словам главы области, заинтересованность в проекте уже проявили инвесторы как в самом регионе, так и за его пределами

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Административно-офисный комплекс с жилым кварталом появится в центральной части Калининграда у здания "Дома Советов. Об этом сообщил ТАСС губернатор области Антон Алиханов.

"Дом Советов" из двух 21-этажных башен - самое крупное здание в центральной части Калининграда. Вместе с ним регион в 2019 году выкупил у собственника окружающую его площадку в 4 гектара.

"Самый главный актив, который мы покупали - не само здание "Дома Советов", а 4 гектара земли в центре города, очень перспективной с точки зрения реализации девелоперского проекта строительства многофункционального административно-офисного квартала с жилой застройкой с общим строительным объемом около 120 тыс. кв. м", - сказал Алиханов.

К реализации проекта планируется привлечение инвестора, и есть уже компании как в Калининградской области, так и за ее пределами, которые заинтересованы в нем, добавил губернатор. Само здание "Дома Советов", по его словам, будет реконструировано за счет инвестора, который реализует проект по застройке прилегающей территории. "Инвестор будет это делать за свой счет", - отметил глава региона.

"Сам "Дом Советов" в том виде, в котором он стоит сейчас, нас не полностью устраивает. Нам нужны технически дополнительные расширения площадей. Две башни мы хотели бы соединить пространством - open space (открытое офисное пространство) между башнями, но мы не уверены, что железо и бетон это выдержат и, на наш взгляд, может потребоваться очень серьезная реконструкция. Бюджетный ресурс направлять на реконструкцию этого здания мы считаем излишним", - пояснил Алиханов. В декабре 2019 года с "Научно-исследовательским центром "Строительство" был заключен договор на проведение комплексного инженерно-технического обследования конструкций и инженерных систем здания со сроком исполнения 120 дней. После получения результатов станет ясен объем работ по его реконструкции, которые могут начаться в 2020 году, добавил он, не исключив возможность частичного демонтажа здания.

"Дом Советов" расположен рядом с площадкой, которую занимал замок Кенигсберг, заложенный в 1255 году и снесенный в 1967 году по решению Калининградского обкома КПСС. Строительство комплекса было начато в 1970 году. Ввод в эксплуатацию планировался на IV квартал 1988 года, но работы приостановили во второй половине 1980-х годов. Здание готово на 95%. Современный вид оно приобрело в 2005 году к празднованию 750-летия Калининграда - его отремонтировали, вставили окна и покрасили, но так и не использовали.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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