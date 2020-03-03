Застройщик мэрии Москвы стал вторым в России в 2019 году по вводу жилья

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Казенное предприятие Москвы "Управление гражданского строительства" (КП УГС) заняло второе место по объему ввода жилья среди российских застройщиков по итогам 2019 года. Ранее занимавшая вторую строчку группа ЛСР опустилась на четвертое место, следует из данных Единого ресурса застройщиков.

"Второе место в ТОП заняло московское Управление гражданского строительства. Застройщик ввел в эксплуатацию 41 многоквартирный дом в Москве. Это 13% всего введенного застройщиками жилья в Москве", - говорится в сообщении на портале. Объем ввода Группы ЛСР за год составил 668 тыс. кв. м, что на 18% меньше результатов 2018 года.

Лидерство по-прежнему сохраняет группа ПИК, которая за год ввела 1,75 млн кв. м жилья, что на 3% больше объема ввода в 2018 году. "Это 85 многоквартирных домов в 37 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Москве (55,3%), на Московскую область приходится 35,5% введенного группой ПИК жилья", - отмечается в сообщении.

На третьем месте остался холдинг Setl Group, который ввел в эксплуатацию 679 тыс. кв. м жилья, что на 15% больше, чем годом ранее. Большая часть введенного жилья расположена в Санкт-Петербурге (77,2%), 19% - в Ленинградской области и 3,8% - в Калининградской области.

Группа ПИК - крупнейшая российская девелоперская компания, работает на рынке с 1994 года. За это время она построила почти 25 млн кв. м жилой недвижимости, обеспечив жильем более 1 млн человек.

Казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" образовано в 2011 году, входит в комплекс градостроительной политики и строительства столицы и подведомственно департаменту строительства города.