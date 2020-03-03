Эксперт: ввод платы за резерв мощности может привести к росту тарифов на воду в РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тарифы на воду могут вырасти на 21% за пять лет из-за ввода платы за электросетевой резерв мощности. Об этом ТАСС во вторник сообщила заместитель директора по правовым вопросам ООО "РКС -Холдинг" (Российские коммунальные системы) Ольга Кухарева после заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищно-коммунальному хозяйству.

Как сообщалось в ноябре 2019 года со ссылкой на колонку заместителя министра энергетики РФ Юрия Маневича в журнале "Энергетическая политика", Минэнерго предложило с 2020 года ввести плату за закрепленный за потребителями, но не используемый резерв электросетевой мощности и подготовило проект соответствующего документа.

"Мы подсчитали, что возможен прирост в 21% от текущего уровня тарифов на воду только за счет этого. Если будет введен понижающий коэффициент для организаций, прирост составит в среднем 16,6%. Это только по нашему контуру", - сказала Кухарева. Общества, входящие в контур управления ООО "РКС-Холдинг", работают в 8 регионах Российской Федерации: в Пермском крае, Амурской, Кировской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях и Республике Карелия.

Она подчеркнула, что расходы на оплату электроэнергии вырастут за счет оплаты резерва - операторы будут вынуждены закладывать это в тариф.

Как следует из пояснительных материалов к заседанию, "с учетом того, что расходы на оплату электрической энергии составляют значительную часть в общем объеме расходов организаций водно-коммунального хозяйства (ВКХ) в случае принятия текущей версии проекта "рост расходов на приобретение электрической энергии к 2025 году по сравнению с 2019 годом составит в среднем 186%". В них также указывается, что отказ от резервируемой максимальной мощности для организаций ВКХ невозможен из-за необходимости держать дополнительную мощность на нужды пожаротушения, для регулирования уровней водохранилищ, в том числе во время паводков. Кроме того, дополнительные мощности необходимы для переброски воды между источниками для обеспечения водоснабжения населенных пунктов в засушливые годы.

О проекте

Проект предусматривает, что все потребители электрической энергии (кроме населения), которые используют максимальную мощность своих энергопринимающих устройств менее, чем на 60%, будут обязаны оплатить сетевой организации разницу между максимальной и фактической мощностью - резервируемую максимальную мощность, либо отказаться от неиспользуемой мощности в пользу сетевой организации.

Проектом также предусмотрено, что потребители освобождаются от оплаты резерва мощности на последующие 12 месяцев в случае, если на протяжении одного месяца ими ежедневно потреблялось более 60% от максимальной мощности.

Предполагается поэтапное введение оплаты сетевого резерва - доля оплачиваемого резерва в объеме услуг по передаче электроэнергии будет расти постепенно - от 5% до 60% с 2020 года по 2025 год.