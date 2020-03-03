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На снижение ипотечной ставки при рождении ребенка в Подмосковье выделят 173 млн рублей

Власти Подмосковья планируют предоставить льготы 500 семьям

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 марта. /ТАСС/. Власти Московской области выделят в 2020 году более 170 млн рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей при рождении ребенка. Меру по снижению ипотечной ставки в текущем году планируется предоставить 500 семьям, во вторник сообщила начальник управления реализации жилищных программ Министерства жилищной политики Московской области Марина Марычева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям сообщил, что для семей, в которых в 2020 году родился ребенок, может быть снижена ставка по ипотеке на 3% при покупке жилья в новостройках на территории Подмосковья.

"На этот год предусматривается финансирование в размере 173 млн рублей. Естественно, с повышением количества участников программы объем может быть увеличен", - сказала Марычева, отвечая на вопрос ТАСС.

Как рассказала журналистам министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, власти Подмосковья планируют в текущем году предоставить меру по снижению ипотечной ставки 500 семьям. Она также пояснила, что на субсидирование ставки могут претендовать семьи при рождении в Подмосковье первого и последующего ребенка с 1 января 2020 года.

Как отмечается в материалах пресс-службы министерства, также условиями предоставления скидки является регистрация одного из родителей в Московской области, а площадь жилья, находящаяся в собственности членов семьи, должна составлять менее 18 кв. м на человека.

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