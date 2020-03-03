РСПП предложил отсрочку для новых правил обращений в суд по долгам ЖКХ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) планирует направить премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой отложить ввод новых правил обращений в суд по долгам ЖКХ до 1 января 2023 года. Проект письма есть в распоряжении ТАСС.

В соответствии с изменениями в Гражданском процессуальном кодексе РФ с 1 апреля 2020 года при подаче искового заявления или заявления о вынесении судебного приказа необходимо указывать один из идентификаторов должника - паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения и др.

"У организаций ЖКХ подобные персональные данные граждан-потребителей отсутствуют. Учитывая, что до вступления в силу новых правил обращения в суд осталось менее одного месяца, фактически единственным возможным вариантом решения сложившейся проблемы является продление для организаций ЖКХ отсрочки вступления в силу новых правил обращения в суд до 01.01.2023", - говорится в документе.

В проекте письма уточняется, что механизм получения организациями в сфере ЖКХ персональных данных граждан пока не создан. Отмечается, что у граждан нет обязанности их предоставления поставщикам услуг ЖКХ, а организаций отсутствует право их получения от органов власти. В проекте письма подчеркивается, что новые правила обращения в суд "блокируют возможность взыскания задолженности за услуги ЖКХ в судебном порядке", что в свою очередь приведет к росту задолженности в сфере ЖКХ.

Как пояснили ТАСС в РСПП, письмо планируется отправить в правительство в течение двух недель.