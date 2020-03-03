{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ставрополье и ДОМ.РФ заключили соглашение о развитии жилищного строительства

Оно расширит возможности для региона в реализации национального проекта "Жилье и городская среда"

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Ставрополья и компания ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающие развитие жилищного проекта в рамках национального проекта. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора.

"В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и генерального директора компании ДОМ.РФ Виталия Мутко. На ней было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ, Фондом ДОМ.РФ и правительством Ставропольского края. Документ будет содействовать развитию строительства жилья и формированию комфортной городской среды в регионе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подписание соглашения расширит для края возможности в реализации национального проекта "Жилье и городская среда". "Это важный задел для дальнейшего роста объемов жилищного строительства, повышения доступности жилья, увеличения охвата ипотечными программами. Перспективное направление сотрудничества - благоустройство общественных пространств. С участием ДОМ.РФ уже преобразуются такие площадки в Ставрополе, мы заинтересованы использовать эти и другие разработки компании в нашем регионе", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Отмечается, что банк ДОМ.РФ готов предоставить региональным застройщикам проектное финансирование на выгодных условиях. "Также мы планируем развивать наши ипотечные программы, и готовы оказать помощь в разрешении ситуации с проблемными объектами, с вовлечением в оборот федеральных земель. Губернатор и правительство Ставропольского края нацелены на скорейшую реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда". ДОМ.РФ готов активно содействовать властям региона на всех направлениях этой работы", - приводятся в сообщении слова Мутко.

По итогам 2019 года ввод жилья в Ставропольском крае вырос на 24% и составил 1,14 млн кв. м. В регионе продолжается работа по внедрению механизмов счетов эскроу. Около половины застройщиков в крае уже работают по новым правилам, которые позволяют защитить приобретателей жилья от недобросовестных застройщиков.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичВладимиров, Владимир ВладимировичРоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Губернатор объяснил причины расширения границ нижегородского наукограда Сарова
Городу не хватает земли для малоэтажного строительства, говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС