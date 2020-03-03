Ставрополье и ДОМ.РФ заключили соглашение о развитии жилищного строительства

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Ставрополья и компания ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающие развитие жилищного проекта в рамках национального проекта. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора.

"В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и генерального директора компании ДОМ.РФ Виталия Мутко. На ней было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ, Фондом ДОМ.РФ и правительством Ставропольского края. Документ будет содействовать развитию строительства жилья и формированию комфортной городской среды в регионе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подписание соглашения расширит для края возможности в реализации национального проекта "Жилье и городская среда". "Это важный задел для дальнейшего роста объемов жилищного строительства, повышения доступности жилья, увеличения охвата ипотечными программами. Перспективное направление сотрудничества - благоустройство общественных пространств. С участием ДОМ.РФ уже преобразуются такие площадки в Ставрополе, мы заинтересованы использовать эти и другие разработки компании в нашем регионе", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Отмечается, что банк ДОМ.РФ готов предоставить региональным застройщикам проектное финансирование на выгодных условиях. "Также мы планируем развивать наши ипотечные программы, и готовы оказать помощь в разрешении ситуации с проблемными объектами, с вовлечением в оборот федеральных земель. Губернатор и правительство Ставропольского края нацелены на скорейшую реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда". ДОМ.РФ готов активно содействовать властям региона на всех направлениях этой работы", - приводятся в сообщении слова Мутко.

По итогам 2019 года ввод жилья в Ставропольском крае вырос на 24% и составил 1,14 млн кв. м. В регионе продолжается работа по внедрению механизмов счетов эскроу. Около половины застройщиков в крае уже работают по новым правилам, которые позволяют защитить приобретателей жилья от недобросовестных застройщиков.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.