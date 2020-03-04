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В районе Северный в Москве выбраны четыре стартовые площадки по программе реновации

В районе Северный подлежат переселению и сносу четыре жилых дома площадью 30 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Четыре жилых дома в столичном районе Северный переселят по программе реновации. Для этого выбрано четыре стартовых площадки, сообщил журналистам в среду начальник управления обеспечения реализации программы реновации жилищного фонда департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сидоров.

"В районе Северный в рамках программы реновации подлежат переселению и сносу четыре жилых дома площадью 30 тыс. кв. м. В целях организации волнового переселения жителей по программе в районе Северный подобрано четыре стартовые площадки, - сказал Сидоров.

Он добавил, что стартовые дома соответствуют всем требованиям.

"Предложенные жителям квартиры в стартовых домах имеют жилую площадь не менее чем ранее занимаемая, среднее увеличение общей площади составляет от 15% до 30%", - пояснил Сидоров.

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