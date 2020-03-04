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В Сочи запретили строить коттеджи выше трех этажей

Площадь дома не должна превышать 500 кв. м

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Сочи внесли изменения в правила землепользования и застройки, согласно которым на участке для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) запрещается возведение домов выше трех этажей и площадью больше 500 кв. м. Об этом сообщил журналистам начальник департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сергей Оганезов.

По его словам, до внесения изменений застройщики в упрощенном порядке могли получить разрешение на строительство в органах местного самоуправления. Однако вместо ИЖС возводили многоквартирные дома, что привело к массовой застройке на курорте и, как следствие, увеличению количества самостроев и долгостроев. За последние 10 лет, по его словам, в городе было выдано разрешений на строительство жилья общей площадью 4,5 млн кв. м.

"Мы установили максимальный объем индивидуального жилого дома для проживания одной семьи этажностью не более трех и площадью не более 500 кв. метров", - сказал Оганезов.

Он добавил, что в случае, если возникнет потребность построить на участке ИЖС дом площадью более 500 кв. м, необходимо будет предоставить проект дома и пройти публичные слушания. "Мы с радостью дадим [разрешение], если это действительно объект ИЖС", - добавил Оганезов.

Ситуация на Кубани

Одним из лидеров в России по количеству самостроев и долгостроев является Кубань. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Больше всего таких объектов в Сочи.

Как сообщал мэр Сочи Алексей Копайгородский, в городе в 2019 году были снесены 19 домов, 12 домов планируется снести в 2020 году. Власти на Кубани ведут активную работу не только по сносу самостроев, но и решают проблемы обманутых дольщиков. Так, в 2019 году ключи были выданы трем тысячам жителей курорта, в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию девять многоквартирных домов, еще шесть домов будут сданы в 2020-2021 гг. На сегодняшний день выдача разрешений на строительство на территории города прекращена, к 1 марта 2020 года планируется утвердить правила землепользования и застройки.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в интервью ТАСС заявлял, что власти Краснодарского края намерены индивидуально подходить к решению проблем дольщиков, которые приобрели жилье в самостроях, ранее узаконенных по решению судов. Лишать людей единственного жилья в регионе не будут, подчеркивал Алексеенко.

Теги
РоссияКраснодарский край
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