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Неосвоенные средства нацпроектов в Карелии направят на расселение аварийного жилья

К началу года регион не освоил 902,8 млн рублей, выделенных на нацпроекты в 2019 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Карелии перераспределят деньги, неосвоенные в 2019 году по направлениям национальных проектов, на объекты строительства, в том числе новых домов для расселения людей из аварийных домов. Об этом в среду сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Средства, которые не удалось освоить в минувшем году, планируется направить в 2020 году на объекты строительства, которые рассчитаны на несколько лет. В том числе это касается и расселения из аварийного жилищного фонда", - сказал он во время вступительного слова на совещании в Петрозаводске, посвященного исполнению национальных проектов в регионе, под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном округе Александра Гуцана.

Как уточнили в региональном Министерстве финансов, к началу 2020 года Карелия не освоила 14% федеральных средств, выделенных на национальные проекты в 2019 году, или 902,8 млн рублей. Помимо строительства жилых домов, деньги пойдут на создание объектов образования и культуры, добавили в пресс-службе правительства республики.

Гуцан отметил наиболее проблемные направления для республики. Так, показатели не достигнуты по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, не все запланированные объекты социальной инфраструктуры были построены в срок. На 4% выполнен показатель нацпроекта "Экология" в области обработки и утилизации твердых отходов, на 72% исполнен план экспорта сельскохозяйственной продукции.

По словам главы Карелии, причиной неполного выполнения планов национальных проектов в ряде случаев стали недобросовестные подрядчики, работавшие на объектах медленно или на низком уровне, из-за чего с ними пришлось расторгнуть контракты. По ряду показателей республиканское правительство работает над их корректировкой с федеральными министерствами. "Необходимо принять дополнительные меры, например, как по агропромышленному комплексу: это увеличение квотирования добычи морских биоресурсов, для того чтобы мы имели возможности соответствующего выполнения показателей по экспорту сельскохозяйственной продукции", - сказал Парфенчиков.

Глава республики также отметил, что неполное освоение денег напрямую не повлияет на достижение целевых показателей национальных проектов в Карелии.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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