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Минстрой: в 2019 году рассмотрены 1,5 млн обращений россиян

Чаще всего жители обращаются по поводу качества предоставления коммунальных услуг и корректности расчетов их стоимости

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Органы государственного жилищного надзора в 2019 году рассмотрели 1,5 млн обращений граждан. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"За этот период [2019 год] инспекциями госжилнадзора было рассмотрено порядка 1,5 млн обращений. При этом только 5% обращений граждан связаны с жалобами на качество подготовки жилищного фонда к зиме, 3% - жалобы на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это на порядок ниже, чем было в прошлый период", - отметил Якушев.

По его словам, чаще всего россияне обращаются в Минстрой и органы госжилнадзора по поводу качества предоставления коммунальных услуг и корректности расчетов их стоимости.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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