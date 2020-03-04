В Минстрое подсчитали число аварий на коммунальных объектах за отопительный период

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 460 аварий и инцидентов произошло на объектах жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период. При этом рост количества технологических нарушений связан с изменением методики их подсчета, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Мы меняем подходы совместно с субъектами РФ, как будем вести статистику. К сожалению, у нас там много вопросов, мы часто не понимаем, какое количество инцидентов происходит в регионе. Что касается значимых технологических нарушений, мы выработали единую методологию. Сегодня по этой методологии фиксируем данные нарушения. <…> На данный момент у нас зафиксировано в РФ 462 таких технологических нарушения, из них 143 аварий и 319 инцидентов", - сказал Якушев.

Он пояснил, что инцидентами признаны такие нарушения, которые устраняются в течение двух - 24 часов, а аварии - более 24 часов. На вопрос президента Владимира Путина о сравнении этих показателей с данными прошлого года министр ответил, что произошел рост, однако сравнение, по его словам, несколько некорректно.

"Если бы мы считали по старой технологии, то мы примерно на том же уровне. <…> Но, получив всю необходимую информацию от субъектов и органов местного самоуправления, мы, естественно, получили рост. Если мы говорим об авариях, это 28%, то что касается инцидентов, здесь у нас цифра достаточно приличная - более 50%. Но это вопрос к нашей статистике", - подчеркнул глава Минстроя.

По его словам, министерство планирует создать информационную платформу для мониторинга за всеми инцидентами на объектах ЖКХ. "Задача - следующий отопительный сезон начать с работающей системы, чтобы четко вести мониторинг в каждом субъекте РФ и каждом муниципалитете. Это поможет более оперативно реагировать, вовремя подключаться, чтобы помочь нашим субъектам, и иметь более четкую картину на всей карте РФ", - пояснил Якушев.

Ситуация в регионах

Глава Минстроя добавил, что в сезоне 2019-2020 годов режим чрезвычайной ситуации, связанный со сложностями в поставке топлива на объекты ЖКХ, вводился в городе Яровое Алтайского края и в Еврейской автономной области. Также режим чрезвычайной ситуации вводился еще шесть раз - в Новосибирской области, Пермском крае, Хакасии, Амурской области (в двух муниципалитетах) и Нижегородской области, сообщил Якушев.

Он отметил, что Минстрой на особом контроле держал ситуацию в регионах, которые попали в зону подтопления, - Иркутской, Амурской областях, Приморском и Хабаровском краях. Якушев констатировал, что в этих регионах отопительный сезон прошел в штатном режиме. Режимы чрезвычайной ситуации в Амурской области, по его словам, были очень скоротечными, и там власти ликвидировали все проблемы достаточно быстро.

Кроме того, на особом контроле Минстроя находится Еврейская автономная область. "Там принимаются меры по системному изменению организации поставок топлива и теплоснабжения. Из федерального бюджета Еврейской автономной области было выделено 530 млн рублей для того, чтобы они прошли отопительный сезон без сбоев", - сообщил министр.