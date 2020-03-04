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В Госдуму внесли законопроект о праве МСУ выделять жилье участковым полицейским

На 1 июля 2019 года из общей фактической численности участковых уполномоченных полиции в МВД служебным жильем было обеспечено 63,8% сотрудников

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы двух думских комитетов Василий Пискарев и Александр Хинштейн в среду внесли законопроект о праве органов местного самоуправления (МСУ) выделять участковым жилые помещения. Текст опубликован в думской электронной базе.

Пискарев возглавляет комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции, Хинштейн - по информационной политике, информационным технологиям и связи. Согласно закону о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел, в случае отсутствия на территории муниципального образования жилого помещения специализированного жилищного фонда МВД России участковому и членам его семьи "орган местного самоуправления предоставляет жилое помещение муниципального жилищного фонда", указывают авторы в пояснительных материалах. Однако корреспондирующие нормы в законе о местном самоуправлении утратили силу с 1 января 2017 года.

"Ввиду ограниченности средств федерального бюджета специализированный жилищный фонд МВД России, предусматривающий наличие служебных жилых помещений в каждом муниципальном образовании, до настоящего времени не сформирован", - констатируют разработчики. По состоянию на 1 июля 2019 года из общей фактической численности участковых уполномоченных полиции в МВД России (44183 человека) служебным жильем было обеспечено 28212 сотрудников (63,8%), в том числе в сельской местности, говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что "органы местного самоуправления, несмотря на отсутствие соответствующих полномочий, продолжают выделять служебные помещения для проживания участковых". При этом главы муниципалитетов в своих обращениях на имя депутатов Госдумы сообщают о выявлении контрольно-надзорными органами в их деятельности нарушений в части нецелевого расходования средств местных бюджетов. Это в свою очередь мешает выделять участковым жилье.

В связи с этим авторы предлагают дополнить перечень полномочий органов местного самоуправления правом на "предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения им указанной должности".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПискарев, Василий ИвановичХинштейн, Александр Евсеевич
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