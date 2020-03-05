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Мишустин поручил выстроить систему единого госзаказчика в сфере строительства

Глава кабмина отметил, что нужно создать четкую вертикаль управления в этой отрасли

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в четверг проработать к маю предложения о создании системы единого государственного заказчика в сфере управления строительством в рамках национальных проектов.

На заседании правительства РФ глава кабмина отметил, что "нужно создать четкую вертикаль <…> управления строительством и по возможности выстроить систему единого госзаказчика". "Надо обсудить, как мы можем объединить компетенции госзаказа в гражданском строительстве на основе двух-трех ведомств. Прошу профильных министров в двухнедельный срок представить предложения, строительство каких объектов [в рамках нацпроектов] может быть передано единому государственному заказчику", - сказал Мишустин.

Он также поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину обобщить эти предложения и "до 1 мая доложить, каким образом они могут быть реализованы".

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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