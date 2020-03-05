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Девелопер "ПИК" начал выдавать франшизы региональным застройщикам

До конца года компания планирует заключить до 20 соглашений

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Девелоперская группа "ПИК" выдала первые франшизы региональным застройщикам. Об этом в четверг сообщила пресс-служба девелопера.

"Первые франшизы от "ПИК" получили ГК "Фора", застройщик жилого комплекса "Арена" в Ярославле, и ООО "Атолл", застройщик жилого комплекса "Хороший" в Чите. Стандарты и технологичные решения "ПИК" позволят франчайзи развивать собственные компетенции в выбранных областях", - говорится в сообщении.

В Ярославле девелопер провел финансово-технический аудит, разработал финансовую модель и бизнес-план проекта по требованиям банка. В Чите "ПИК" предоставит партнеру проектную поддержку, обеспечив доступ к информации по услугам и сервисам компании.

"На сегодняшний день мы получили более 200 заявок от потенциальных франчайзи из России и других стран и находимся в активной стадии переговоров со многими из них. До конца года "ПИК" планирует заключить еще 15-20 соглашений", - приводят в сообщении слова вице-президента по проектированию и развитию франшизы "ПИК" Алексея Алмазова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГК "ПИК", за франшизами обратились застройщики из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Республики Дагестан, а также Узбекистана, Киргизии, Казахстана. "По Дальнему Востоку мы ведем переговоры с несколькими городами", - добавили в пресс-службе.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 6,85 млн кв. м.

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