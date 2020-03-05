Около 300 домов программы реновации расселят до конца 2022 года в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Около 300 домов-участников программы реновации в столице планируют расселить и снести до конца 2022 года. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Программа набрала ход и активно реализуется. Сегодня по программе реновации проектируется около 1,3 млн кв. м, а в активной фазе строительства находится еще около 2,1 млн "квадратов" <...> До конца 2022 года в рамках программы планируется расселить и снести около 300 старых пятиэтажек. За этот период будет построено около 45 тыс. квартир для участников программы реновации", - рассказал Загрутдинов.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.