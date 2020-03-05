Замруководителя Росреестра Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков назначен директором Федеральной кадастровой палаты (ФКП), сменив на этой должности Парвиза Тухтасунова, сообщила в четверг пресс-служба палаты.

"Основная задача - это трансформация ФКП в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе. Мы должны вывести это направление на новый этап развития - завершить внедрение ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) в оставшихся 34 регионах России, сделать электронные услуги Росреестра еще более доступными и комфортными для наших граждан", - приводятся в сообщении слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского, по решению которого произошло назначение.

В пресс-службе отметили, что в Федеральной кадастровой палате Вячеслав Спиренков продолжит цифровизацию учреждения, основным направлением работы станет продолжение реинжиниринга действующих сервисов Кадастровой палаты и Росреестра.

"Наша основная задача - продолжить развитие Кадастровой палаты как передовой сервисной IT-компании в госсекторе. В наших планах как совершенствование действующих сервисов по предоставлению услуг в электронном виде, так и разработка новых, отвечающих потребностям граждан современных цифровых продуктов. Это позволит продолжить планомерное повышение скорости и качества оказания госуслуг и в учетно-регистрационной сфере", - сказал Спиренков, чьи слова приводит пресс-служба.

По поручению правительства России до конца года необходимо завершить переход всех регионов на Федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). "Первыми в этом году к ФГИС ЕГРН будут подключены Москва и Московская область. Мы предполагаем, что во втором квартале эти регионы уже будут работать в новой системе", - добавил Спиренков.

Новый и бывший руководители

Вячеслав Спиренков работает в сфере недвижимости с 1998 года. С ноября 2017 года по февраль 2020 года был заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Курировал работу управления кадастровых работ и землеустройства, управления геодезии и картографии, управления информационных технологий.

Парвиз Тухтасунов был назначен директором кадастровой палаты в ноябре 2018 года. Он также работал в коммерческих структурах. С октября 2016 года был советником руководителя Росреестра, занимаясь на этой должности развитием информационных систем службы.

Кадастровая палата занимается обеспечением реализации полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости и кадастровой оценки.