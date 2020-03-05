В старейшей архитектурной галерее Берлина покажут проекты 30 российских архитекторов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Работы 30 финалистов Второй Российской молодежной архитектурной биеннале, прошедшей в Иннополисе осенью 2019 года, представят на праздновании 40-летия старейшей архитектурной галереи Берлина AEDES с 13 марта по 29 апреля, сообщили в четверг организаторы выставки.

"В Берлине молодые архитекторы продемонстрируют решения самых сложных градостроительных задач: ревитализацию двух промышленных зон современной Казани - бывшего завода "Сантехприбор" и Портового элеватора. Отдельный раздел выставки будет посвящен Татарстану как инициатору и региону проведения архитектурной биеннале" - приводятся в сообщении организаторов слова помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Макеты 30 проектов российских архитекторов будут показаны в главном зале старейшей независимой архитектурной галереи Европы AEDES, в видеоинтервью они поделятся своими идеями. Свои работы лично представят восемь финалистов биеннале: Александр Аляев (Москва), Азат Ахмадуллин (Уфа), Ксения Воробьева (Москва), Илья Ободовский (Симферополь), архитектурные бюро "КБ-11" (Уфа), "ХВОЯ" (Санкт-Петербург), "Лето" (Москва), Megabudka (Москва).

Помимо проектов оживления двух промышленных зон, будут представлены реализованные проекты благоустройства набережной озера Кабан, Горкинско-Ометьевского леса, бульвара Белые цветы в Казани и набережной реки Камы в поселке Красный Ключ.

Российская молодежная архитектурная биеннале - национальный конкурс, учрежденный Министерством строительства и ЖКХ России и правительством Татарстана в 2017 году для продвижения лучших молодых архитекторов России. Биеннале проводится в Иннополисе, к участию приглашаются архитекторы в возрасте до 35 лет.

Галерея AEDES была основана в 1980 году, она считается одной из самых значимых в Европе площадок для проведения архитектурных выставок и профессиональных дискуссий.