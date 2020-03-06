Приморье в 2020 году планирует построить более 500 тыс. кв. м жилья

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Приморья намерены в 2020 году построить более 500 тыс. кв. м жилья по всему краю. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель министра строительства Приморского края Руслан Мирсаяпов.

"План строительства в этом году 510 тыс. кв. м. Это рыночные застройщики, и мы стараемся договориться о том, чтобы цена на рынке была в среднем 70-80 тыс. рублей [за квадратный метр жилья]", - сообщил Мирсаяпов.

По данным правительства края, в 2019 году объем ввода жилья в крае показал незначительный рост по сравнению с 2018 годом, на 0,9%, и составил 549,7 тыс. кв. м. Регион в данном случае не выступает застройщиком и заказчиком, отметил Руслан Мирсаяпов. Так как работу выполняют рыночные застройщики, всегда есть вероятность, что стоимость жилья будет выше названной цены.

Ситуацию могла бы улучшить региональная подведомственная организация, которая выступила бы заказчиком и курировала строительство. При этом власти прорабатывают различные мероприятия для стимулирования строительства. Среди них прокладка инженерных сетей, строительство социальной инфраструктуры - школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных центров - и другие меры.

В январе полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что ожидает роста объемов строительства на Дальнем Востоке, в частности благодаря программе льготной ипотеки. При этом, по словам главы Минстроя России Владимира Якушева, в ДФО наблюдается острая нехватка строительных компаний. По его словам, Минстрой готов оказать помощь регионам по поддержке девелоперов. Например, застройщики из других регионов могли бы реализовывать проекты на Дальнем Востоке при поддержке властей субъектов.

Рынок жилья в Приморье

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко отмечал, что для снижения стоимости жилья и его доступности необходимо строить по 500-800 тыс. кв. м жилья ежегодно. По словам главы региона, снижение стоимости квадратного метра во Владивостоке даст возможность молодым семьям приобретать квартиры в ипотеку по сниженной ставке. Он отметил, что 80% всех желающих оформить жилищный кредит в Приморье - жители региональной столицы.

Сейчас цена за квадратный метр жилья во Владивостоке варьируется от 70 до 130 тыс. рублей в зависимости от близости к центру города. В конце января полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что рост цен на первичное жилье в Приморском крае может нивелировать эффект от снижения ставки на ипотеку под 2% по программе льготного кредитования молодых семей в регионе. Решить проблему, по словам вице-премьера, можно, в частности, за счет создания новых районов для застройки с подведенной к ним инфраструктурой.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент России Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.