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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас: в не вошедших в Конституцию поправках нет нормы о запрете зарубежной недвижимости

По итогам декларационной кампании прошлого года, недвижимость за границей была зафиксирована в пользовании или собственности у девяти российских сенаторов из 170

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вопрос о запрете высшим должностным лицам страны владеть иностранной недвижимостью в рабочей группе по изменениям в Конституции не обсуждался, нет таких предложений и в готовящемся для президента докладе по поправкам в законодательство РФ, не вошедшим в Конституцию. Сопредседатель рабочей группы, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает существующие ограничения достаточными.

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"Такой нормы не было никогда [на рабочей группе], в действующем законе ее нет. На уровень Конституции были подняты те ограничения, которые уже существуют в действующем законодательстве. Там нет ничего нового в этой части. Расширен только перечень субъектов, на которых эти ограничения распространяются", - сказал Клишас ТАСС.

По его словам, такой нормы нет и в готовящемся докладе рабочей группы по поправкам, не вошедшим в Конституцию, которые будут предложены для внесения в федеральные и региональные законы после их проработки. Ранее сенатор сообщил, что такой доклад будет представлен президенту РФ Владимиру Путину. "Такой нормы нет, таких предложений не было", - сказал Клишас, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о том, возможно ли впоследствии внесение в законодательство РФ нормы о таком запрете, парламентарий отметил, что не видит в этом необходимости. "Я считаю, что те ограничения, которые сейчас сформулированы в проекте поправок, достаточны", - сказал сопредседатель рабочей группы.

Ранее издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на собеседников в администрации президента и Госдуме о том, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Эксперты издания не исключили возможность появления позднее такой нормы в федеральном законе.

По итогам декларационной кампании прошлого года, недвижимость за границей была зафиксирована в пользовании или собственности у девяти российских сенаторов из 170. Их число осталось на уровне кампании 2018 года, как и практически не изменился состав членов СФ, которые указали в декларациях зарубежную недвижимость. В их числе глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, задекларировавший в числе прочего жилой дом в Швейцарии площадью 432 кв. м, сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, указавший в декларации общежитие в Великобритании. В пользовании несовершеннолетнего ребенка сенатора от Тамбовской области Александра Бабакова была задекларирована квартира в Бельгии площадью 250 кв. м. Представитель Удмуртии в Совфеде Любовь Глебова указала в документе земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки и жилой дом в Германии. Сергей Лукин, представляющий в Совфеде Воронежскую область, указал, что владеет половиной доли квартиры площадью 30 кв. м в Черногории.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКаноков, Арсен БашировичРоссияГлебова, Любовь НиколаевнаКлишас, Андрей АлександровичЛукин, Сергей НиколаевичПредложения по изменениям в Конституции
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