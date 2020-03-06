Госзаказчиков в регионах будут обучать на базе Главгосэкспертизы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Программа обучения заказчиков по проведению государственных закупок будет организована на базе Главгосэкспертизы. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на всероссийском селекторном совещании с регионами.

"Сегодня предельно важно поднять квалификацию госзаказчиков во всей стране. На базе Главгосэкспертизы мы проведем обучение для всех них. Нельзя допустить ситуации, когда из-за недостатка компетенций государственных заказчиков срываются сроки реализации национальных проектов", - сказал вице-премьер.

На заседании Совета по развитию местного самоуправления с участием президента Владимира Путина в январе Марат Хуснуллин предложил обучать чиновников, особенно в муниципалитетах, правильному составлению технических заданий для госзаказов по строительству. Вице-премьер отмечал, что многие госзаказчики не умеют составлять задания.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 5 марта, поручил проработать к маю предложения о создании системы единого государственного заказчика в сфере управления строительством в рамках национальных проектов.