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Госзаказчиков в регионах будут обучать на базе Главгосэкспертизы

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, это позволит избежать срыва сроков строительства в рамках нацпроектов по вине чиновников

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Программа обучения заказчиков по проведению государственных закупок будет организована на базе Главгосэкспертизы. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на всероссийском селекторном совещании с регионами.

"Сегодня предельно важно поднять квалификацию госзаказчиков во всей стране. На базе Главгосэкспертизы мы проведем обучение для всех них. Нельзя допустить ситуации, когда из-за недостатка компетенций государственных заказчиков срываются сроки реализации национальных проектов", - сказал вице-премьер.

На заседании Совета по развитию местного самоуправления с участием президента Владимира Путина в январе Марат Хуснуллин предложил обучать чиновников, особенно в муниципалитетах, правильному составлению технических заданий для госзаказов по строительству. Вице-премьер отмечал, что многие госзаказчики не умеют составлять задания.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 5 марта, поручил проработать к маю предложения о создании системы единого государственного заказчика в сфере управления строительством в рамках национальных проектов.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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