Эксперты: цены на новостройки Москвы массового сегмента за год выросли не менее чем на 7%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра в московских новостройках массового сегмента в феврале достигла примерно 180 тыс. рублей, что не менее чем на 7% больше, чем в феврале прошлого года, сообщили в пятницу риелторские компании.

"По сравнению с февралем 2019 года средняя цена 1 кв. м в комфорт-классе выросла на 14 тыс. рублей (7,8%), а в эконом-классе - на 9 тыс. рублей (7%)", - сообщила пресс-служба "БЕСТ-Новострой".

По данным компании, средняя цена 1 кв. м в новостройках массового спроса за февраль выросла на 4% (к январю 2020 года) и достигла 178,8 тыс. рублей.

В свою очередь управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая сообщила ТАСС, что на конец февраля средняя цена квадратного метра на рынке массового сегмента старой Москвы составила 181,5 тыс. рублей. "Это на 1,7% больше, чем в январе 2020 года. В годовом выражении цены выросли на 9,6%", - отметила она.

По словам Литинецкой, рост цен обусловлен увеличением себестоимости проектов в связи с переходом на эскроу-счета, при этом уровень спроса снижается на протяжении последних семи месяцев относительно аналогичного периода за 2019 год. "В феврале покупательская активность была ожидаемо выше, чем в предыдущем месяце, однако по сравнению с февралем 2019 года спрос сократился. Я полагаю, сегодня заметный рост цен обусловлен тем, что рынок с опозданием реагирует на падение спроса. Можно провести аналогию с кризисом 2015 года, когда цены продолжали расти в течение полугода после сокращения покупательской активности", - сказал она.

Председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова полагает, что рост цен продолжится. "В связи с планомерным сокращением объема экспозиции в массовом сегменте есть основания полагать, что рост цен в комфорт- и эконом-классе продолжится. В феврале минимальный бюджет покупки квартиры-студии внутри МКАД составлял 3,1 млн рублей, а типовой однокомнатной квартиры - от 4 млн рублей", - приводятся в сообщении ее слова.