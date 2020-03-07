{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один из крупнейших долгостроев Ижевска сдадут в эксплуатацию в 2021 году

В нем предусмотрено 150 квартир

ИЖЕВСК, 7 марта. /ТАСС/. Строительные работы на одном из крупнейших долгостроев Ижевска - 16-этажном доме, в котором предусмотрено 150 квартир, завершатся весной 2021 года, в мае дом будет сдан. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Facebook министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

"Как и планировалось, 6 марта на улице Петрова, 49 подрядчик приступил к строительным работам. Будем контролировать и исполнение сроков контракта, и качество строительных работ. В мае 2021 года дом должен быть сдан в эксплуатацию", - написал Сурнин.

По его словам, до начала работ подрядчик провел все подготовительные мероприятия: расчистил территорию вокруг объекта, сделал основание для укладки дорожных плит под подкрановые пути, перенес ограждение для беспрепятственной работы башенного крана. "Для обеспечения и подтверждения безопасности [подрядчик] привлек лабораторию с целью анализа плотности грунта под подкрановыми путями. Достиг договоренности с поставщиком материалов для кладки внутренних стен и перегородок с первого по восьмой этажи", - добавил Сурнин.

Чтобы возобновить строительство, реку Чемошурку, которая протекает рядом с домом, заключили в коллектор, а лог засыпали.

Застройщиком 16-этажного дома в Устиновском районе Ижевска на улице Петрова была компания ООО "Инвест-проект", однако в обозначенные сроки - к лету 2014 года - объект не был сдан. Позднее Арбитражный суд Удмуртии принял решение о смене застройщика на АО "Ипотечная корпорация Удмуртской Республики" (ИКУР), которая создана правительством региона. В январе 2020 года в Ижевске объявили конкурс на возобновление строительных работ.

Сейчас в регионе около 600 обманутых дольщиков. В конце 2019 года еще на одном крупном долгострое в Удмуртии - ЖК "Радужный" в Ижевске - строительная компания приступила к работам на двух 12-этажных домах, где зарегистрировано 148 обманутых дольщиков, получив за это земельные участки. Стоимость объектов незавершенного строительства, определенная судом, составила 130 млн рублей.

Теги
РоссияУдмуртия
Реклама на ТАСС
Сертификаты на жилье в Подмосковье получили 17 чернобыльцев и вынужденных переселенцев
Сумма сертификата составляет от 1 до 5 млн рублей в зависимости от количества членов семьи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС