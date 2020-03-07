Один из крупнейших долгостроев Ижевска сдадут в эксплуатацию в 2021 году

ИЖЕВСК, 7 марта. /ТАСС/. Строительные работы на одном из крупнейших долгостроев Ижевска - 16-этажном доме, в котором предусмотрено 150 квартир, завершатся весной 2021 года, в мае дом будет сдан. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Facebook министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

"Как и планировалось, 6 марта на улице Петрова, 49 подрядчик приступил к строительным работам. Будем контролировать и исполнение сроков контракта, и качество строительных работ. В мае 2021 года дом должен быть сдан в эксплуатацию", - написал Сурнин.

По его словам, до начала работ подрядчик провел все подготовительные мероприятия: расчистил территорию вокруг объекта, сделал основание для укладки дорожных плит под подкрановые пути, перенес ограждение для беспрепятственной работы башенного крана. "Для обеспечения и подтверждения безопасности [подрядчик] привлек лабораторию с целью анализа плотности грунта под подкрановыми путями. Достиг договоренности с поставщиком материалов для кладки внутренних стен и перегородок с первого по восьмой этажи", - добавил Сурнин.

Чтобы возобновить строительство, реку Чемошурку, которая протекает рядом с домом, заключили в коллектор, а лог засыпали.

Застройщиком 16-этажного дома в Устиновском районе Ижевска на улице Петрова была компания ООО "Инвест-проект", однако в обозначенные сроки - к лету 2014 года - объект не был сдан. Позднее Арбитражный суд Удмуртии принял решение о смене застройщика на АО "Ипотечная корпорация Удмуртской Республики" (ИКУР), которая создана правительством региона. В январе 2020 года в Ижевске объявили конкурс на возобновление строительных работ.

Сейчас в регионе около 600 обманутых дольщиков. В конце 2019 года еще на одном крупном долгострое в Удмуртии - ЖК "Радужный" в Ижевске - строительная компания приступила к работам на двух 12-этажных домах, где зарегистрировано 148 обманутых дольщиков, получив за это земельные участки. Стоимость объектов незавершенного строительства, определенная судом, составила 130 млн рублей.