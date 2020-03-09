{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты ожидают падения спроса на жилье при повышении ставки ЦБ из-за снижения рубля

Речь идет о повышении ставки до уровней, при которых ипотека станет дороже 10,5-11%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Возможное повышение ключевой ставки Банка России из-за резкого ослабления курса рубля на фоне падения цен на нефть может привести к снижению спроса на жилье в России, однако на ценах на квартиры это может не отразиться, считают опрошенные ТАСС эксперты.

На эту тему
Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

"Если ключевая ставка будет повышена до уровней, при которых ипотека станет дороже 10,5-11%, то это уберет с рынка значительную часть покупателей. В таком случае снижение спроса может превысить 30-40% от текущих уровней. Это вынудит застройщиков прекратить индексацию цен, вернуться к скидкам и акциям (которых последние несколько месяцев почти не было), а для оживления рынка ипотеки придется вернуться к программам частичного субсидирования ставки", - сообщил ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский отметил, что в первые два месяца 2020 года наблюдался спад заключения сделок с недвижимостью, несмотря на снижение ставок по ипотеке. "Если ЦБ повысит ключевую ставку, ипотека подорожает, значит, и спрос продолжит снижаться", - считает он.

Рост цен: за и против

В периоды экономической турбулентности всегда наблюдается попытка части населения перенести свой капитал в наиболее защищенные активы, в первую очередь - жилье, напоминает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Поэтому внимание к рынку недвижимости будет серьезным, однако в целом на рынке жилья в России сейчас нет глубоких оснований для роста цен: отсутствует большой отложенный спрос населения, а уровень цен и так довольно высок, добавил представитель ЦИАН.

Вместе с тем, существует фактор и для роста цен - риск увеличения банковской ставки для застройщиков по проектному финансированию строительства, продолжает Алексеенко. "В случае, если резко вырастет ключевая ставка, основные риски ощутим в течение ближайшего времени: удорожание ипотеки несомненно скажется на объеме потенциального спроса в ближайшем полугодии, а удорожание проектного финансирования - на ценообразовании проектов, которые стартуют через полгода - год", - сказал глава РАСК.

Вместе с тем, резкий рост ключевой ставки является пока не самым вероятным сценарием, а во время прошлых скачков правительство накопило опыт поддержки ипотечного рынка, прежде всего первичного, указывает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. При этом эксперт полагает, что гражданам, которым сейчас необходимо решить жилищный вопрос с привлечением ипотеки, следует это сделать в ближайшее время, пока ставки по ипотеке минимальны. "Зарплатные клиенты банков в последние месяцы могли одобрить ипотеку даже под 8,3% годовых", - отметила она.

Если же меры со стороны Банка России не приведут к росту процентных ставок по ипотеке до заградительных значений, то влияние валютных колебаний на рынок в горизонте года не будет существенным, согласен эксперт ЦИАН. "К примеру, рост курса доллара в апреле и сентябре 2018 года оказал весьма умеренное влияние на поведение продавцов и покупателей", - заключает Попов.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Дюмин предложил завершать долгострои без повторной экспертизы техдокументации
Это, по мнению губернатора Тульской области, позволит ускорить восстановление прав обманутых дольщиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС