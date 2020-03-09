Эксперты ожидают падения спроса на жилье при повышении ставки ЦБ из-за снижения рубля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Возможное повышение ключевой ставки Банка России из-за резкого ослабления курса рубля на фоне падения цен на нефть может привести к снижению спроса на жилье в России, однако на ценах на квартиры это может не отразиться, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Если ключевая ставка будет повышена до уровней, при которых ипотека станет дороже 10,5-11%, то это уберет с рынка значительную часть покупателей. В таком случае снижение спроса может превысить 30-40% от текущих уровней. Это вынудит застройщиков прекратить индексацию цен, вернуться к скидкам и акциям (которых последние несколько месяцев почти не было), а для оживления рынка ипотеки придется вернуться к программам частичного субсидирования ставки", - сообщил ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский отметил, что в первые два месяца 2020 года наблюдался спад заключения сделок с недвижимостью, несмотря на снижение ставок по ипотеке. "Если ЦБ повысит ключевую ставку, ипотека подорожает, значит, и спрос продолжит снижаться", - считает он.

Рост цен: за и против

В периоды экономической турбулентности всегда наблюдается попытка части населения перенести свой капитал в наиболее защищенные активы, в первую очередь - жилье, напоминает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Поэтому внимание к рынку недвижимости будет серьезным, однако в целом на рынке жилья в России сейчас нет глубоких оснований для роста цен: отсутствует большой отложенный спрос населения, а уровень цен и так довольно высок, добавил представитель ЦИАН.

Вместе с тем, существует фактор и для роста цен - риск увеличения банковской ставки для застройщиков по проектному финансированию строительства, продолжает Алексеенко. "В случае, если резко вырастет ключевая ставка, основные риски ощутим в течение ближайшего времени: удорожание ипотеки несомненно скажется на объеме потенциального спроса в ближайшем полугодии, а удорожание проектного финансирования - на ценообразовании проектов, которые стартуют через полгода - год", - сказал глава РАСК.

Вместе с тем, резкий рост ключевой ставки является пока не самым вероятным сценарием, а во время прошлых скачков правительство накопило опыт поддержки ипотечного рынка, прежде всего первичного, указывает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. При этом эксперт полагает, что гражданам, которым сейчас необходимо решить жилищный вопрос с привлечением ипотеки, следует это сделать в ближайшее время, пока ставки по ипотеке минимальны. "Зарплатные клиенты банков в последние месяцы могли одобрить ипотеку даже под 8,3% годовых", - отметила она.

Если же меры со стороны Банка России не приведут к росту процентных ставок по ипотеке до заградительных значений, то влияние валютных колебаний на рынок в горизонте года не будет существенным, согласен эксперт ЦИАН. "К примеру, рост курса доллара в апреле и сентябре 2018 года оказал весьма умеренное влияние на поведение продавцов и покупателей", - заключает Попов.